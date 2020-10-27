Hollandalı ırkçı siyasetçi Wilders'tan ''Türkiye NATO'dan atılsın'' çağrısı!

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, skandallarına bir yenisini ekledi. İslam karşıtlığını her seferde dile getirerek, İslamın ve mazlumların dünyadaki hamisi Türkiye'yi hedef alan Wilders, Türk bayrağının yer aldığı batan bir gemi fotoğrafı paylaşarak ''Türkiye NATO'dan atılsın'' dedi.

İşte o paylaşım:

BAŞKAN ERDOĞAN'LA İLGİLİ ALÇAK BİR PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!

Türkiye düşmanı Wilders, Başkan Erdoğan'ın resmedildiği alçak bir karikatürü paylaşmış ve paylaşımında Başkan Erdoğan'a 'terörist' demişti.

.HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN GERÇEKLEŞMEMESİNE ÜZÜLMÜŞTÜ!

İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Hollandalı Geert Wilders,15 Temmuz darbe girişimini savunmuştu. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri, "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadelerini kullanmıştı.

VUKUATLARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Wilders'ın Türkiye aleyhine açıklamaları saymakla bitmiyor. Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarıyla tanınan Wilders geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıkmalarda "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" ifadelerini kullanmıştı.