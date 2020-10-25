İşte İslam düşmanı Geert Wilders'in kirli mazisi!

MEGALOMAN, ÇAPSIZ VE İNSANLIK DÜŞMANI BİR PROFİL

Bu ruh hastası, megaloman, çapsız insanlık düşmanı faşistin takip ettiği tek bir Twitter hesabı bulunuyor: @Wilderspoezen.

Psikiyatrlar daha iyi bilir ama 'yek hesap takibi' bence zaten bir 'NPD', yani 'Narcissistic Personality Disorder' (Narsisistik Kişilik Bozukluğu) alameti, fakat olayın absürt bir arka planı var bir de.

Bu hesap; Geert Wilders'ın, beslediği kediler adına Mart 2017'de açtığı bir hesap.