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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA İşte İslam düşmanı Geert Wilders'in kirli mazisi!
İslam düşmanı Irkçı lider Wilders'in kim olduğunu gözler önüne seren çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Başkan Erdoğan üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırılarına bir yenisini ekledi ve dünya genelinde büyük tepki ile karşılaşarak çirkin ifadelerinin tamamını iade olarak geri aldı.
Giriş Tarihi: 25.10.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 13:27
İşte İslam düşmanı Geert Wilders'in kirli mazisi!
Sabah.com.tr yazarı Ferhat Ünlü bugünkü yazısında dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve İslam'a saldırısı ile gündeme gelen ırkçı lider Geert Wilders'in sicilini masaya yatırdı. Wilders'in özel ve siyasi hayatında bakın nasıl ayrıntılar var...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte İslam düşmanı Geert Wilders'in kirli mazisi!
Ferhat Ünlü yazdı; Faşist Wilders'ın kedi sansürü;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili menfur bir karikatürü Twitter hesabından 'Terörist' ibaresini kullanarak paylaşan Hollandalı faşist siyasetçi Geert Wilders'la ilgili bilmeniz gereken şeyler var. Muhtemelen çok az kişinin vakıf olduğu bu bilgilere ben de yeni eriştim ve sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmak istedim.
İşte İslam düşmanı Geert Wilders'in kirli mazisi!
ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR
Çok da matahmış gibi profiline sonradan sabitlediği o hadsiz tweeti attıktan sonra Wilders'ın hesabında kısa bir gezintiye çıktım. Bir ayrıntı dikkatimi çekti. Şeytan ayrıntıda gizlidir deyip, kurcaladım.
İşte İslam düşmanı Geert Wilders'in kirli mazisi!
MEGALOMAN, ÇAPSIZ VE İNSANLIK DÜŞMANI BİR PROFİL
Bu ruh hastası, megaloman, çapsız insanlık düşmanı faşistin takip ettiği tek bir Twitter hesabı bulunuyor: @Wilderspoezen.
Psikiyatrlar daha iyi bilir ama 'yek hesap takibi' bence zaten bir 'NPD', yani 'Narcissistic Personality Disorder' (Narsisistik Kişilik Bozukluğu) alameti, fakat olayın absürt bir arka planı var bir de.
Bu hesap; Geert Wilders'ın, beslediği kediler adına Mart 2017'de açtığı bir hesap.
İşte İslam düşmanı Geert Wilders'in kirli mazisi!
WİLDERS'IN KEDİSİ ELEŞTİRİDEN MÜNEZZEH Mİ?
Bu hesapla ilgili haber değeri olan bir 'kedi sansürü' hikâyesi var. Arz edeyim: İnsanlardan nefret eden sözde Özgürlük Partisi Lideri Wilders, yalnızca kendi beslediği kediler adına hesap açınca Hollanda'nın köklü gazetelerinden AD (Algemeen Dagblad) bunu hemen haber yapmış.