Son dakika: Ankara'da operasyon: 7 DEAŞ'lı yakalandı! 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı

Ankara Emniyeti'nin düzenlediği DAEŞ operasyonunda aralarında örgütün infazcılarının da bulunduğu 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.

29 EKİM VE 10 KASIM'DA SALDIRACAKLARDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen örgüt üyelerini takibe alan terör ekipleri 2 adres tespit etti.



Suriye'de silahlı çatışmalara katıldığı tespit edilen örgüt üyelerinin bulunduğu evlere özel harekat polisleriyle girildi.



YAKALANANLARDAN BİRİ ÖRGÜT İNFAZCISI

Operasyonda 7 örgütü üyesi gözaltına alındı.



Zanlılardan birinin örgütün infazcılarından olduğu tespit edilirken iki örgüt üyesinin de Suriye'deki silahlı çatışmalarda aktif rol oynadığı tespit edildi.



Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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