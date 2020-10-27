27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara'da operasyon: 7 DEAŞ'lı yakalandı! 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı

Son dakika: Ankara'da operasyon: 7 DEAŞ'lı yakalandı! 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı

Son dakika haberine göre 'da saldırı hazırlığındaki 7 'lı yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lıların 29 Ekim ve 10 kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirtildi. A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik detayları aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Ankara'da operasyon: 7 DEAŞ'lı yakalandı! 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı

Ankara Emniyeti'nin düzenlediği DAEŞ operasyonunda aralarında örgütün infazcılarının da bulunduğu 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Son dakika: Ankarada operasyon! Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ’lı yakalandı SON DAKİKA: ANKARA'DA OPERASYON! SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 7 DEAŞ'LI YAKALANDI

29 EKİM VE 10 KASIM'DA SALDIRACAKLARDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen örgüt üyelerini takibe alan terör ekipleri 2 adres tespit etti.

Suriye'de silahlı çatışmalara katıldığı tespit edilen örgüt üyelerinin bulunduğu evlere özel harekat polisleriyle girildi.

YAKALANANLARDAN BİRİ ÖRGÜT İNFAZCISI
Operasyonda 7 örgütü üyesi gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin örgütün infazcılarından olduğu tespit edilirken iki örgüt üyesinin de Suriye'deki silahlı çatışmalarda aktif rol oynadığı tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İstanbulda DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Son dakika: DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adanada yakalandı SON DAKİKA: DEAŞ ÜYESİ SOUMAYA RAİSSİ, ADANA'DA YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA