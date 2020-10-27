- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Greet Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.
Bu karikatürün ardından, Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.