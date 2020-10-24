Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan'a 'terörist' dedi

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, skandallarına bir yenisini ekledi. İslam karşıtlığını her seferde dile getirerek, İslamın ve mazlumların dünyadaki hamisi Türkiye'yi hedef alan Wilders, Başkan Erdoğan'ın resmedildiği alçak bir karikatürü paylaştı ve paylaşımında Başkan Erdoğan'a 'terörist' dedi.

İşte o alçak paylaşım:

TÜRK BAYRAĞI DETAYI!

Wilders'ın paylaştığı alçak karikatürde Başkan Erdoğan'ın yakasında bulunan Türk bayrağı dikkat çekti. Böylece Wilders'ın nihai hedefinin Başkan Erdoğan üzerinden Türkiye olduğu görüldü.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN GERÇEKLEŞMEMESİNE ÜZÜLMÜŞTÜ!

İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Hollandalı Geert Wilders,15 Temmuz darbe girişimini savunmuştu. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri, "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadelerini kullanmıştı.

VUKUATLARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Wilders'ın Türkiye aleyhine açıklamaları saymakla bitmiyor. Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarıyla tanınan Wilders geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıkmalarda "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI!

Wilders'ın alçak paylaşımının ardından adeta alay konusu olurken vatandaşlarımızdan Başkan Erdoğan'a destek mesajları yağdı.