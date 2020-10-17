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Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı

ordusu 'ın Gence kentine saldırısı düzenledi. 13 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan füzenin Rus yapımı füzesi olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı

Ateşkes anlaşmasına rağmen her gün ihlallere bir yenisini ekleyen Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla sivil de yaralandı. Bölgede halen enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırının SCUD füzesi ile yapıldığını duyurdu, Rus yapımı SCUD füzeleri 300 km menzile sahip ve nükleer, kimyasal ve konvansiyonel başlık taşıyabilirken, füzelerin uzunluğu 11.25 metre olup, 88 cm genişliği bulunuyor.

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