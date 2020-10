Ermenistan tehlikeli bir provokasyona başladı! Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek

Ermenistan, işgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında köşeye sıkışınca Türkiye'nin garantör olduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne saldırdı. Ordubad iline düzenlenen saldırıda sivil halk zarar görmezken, saldırı Türkiye'yi savaşa çekmeyi amaçlayan kışkırtıcı bir girişim olarak yankılandı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsü uyarınca, ülkeye yapılan her türlü saldırı girişimi Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor. Azerbaycan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılarının ardından terör devleti Ermenistan Nahçıvan'da da sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın Nahçıvan'a yönelik saldırısını dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu.

ORDUBAD'A SALDIRI

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

KIŞKIRTICI GİRİŞİM

Ermenistan'ın saldırısına dün akşam saatlerine kadar Nahçıvan'dan bir karşılık verilmedi. Ancak Karabağ saldırılarının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatta zor durumda kalan Ermenistan için ikinci bir cephe açmak anlamına gelen bu kışkırtıcı girişim şaşkınlıkla karşılandı.

ERMENİSTAN'IN BÜYÜK ZARARINA OLUR

Ermenistan, Türkiye garantörlüğündeki Nahçıvan'a saldırarak Türkiye'yi çatışmaya çekmek ve müdahale etmeye zorluyor. 1924 yılında Ermenistan'ın Zengezur'u işgaliyle Azerbaycan ile sınırı kesilen Nahçıvan, Ankara ve Tahran arasında 1932 yılında yapılan toprak değiş tokuşu ardından Türkiye ile 17 kilometrelik bir sınıra sahip olmuştu. Nahçıvan ile sınırı olan Türkiye'nin özerk cumhuriyete yönelik saldırılara kayıtsız kalamayacağı vurgulanıyor. Askeri kaynaklar, Nahçıvan ordusunun gücünden bahsederken, olası bir Nahçıvan cephesinin Ermenistan'a yarar getirmek bir yana ciddi kayıpları göğüslemesi gerektiğini değerlendiriyor.

TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE

Özel statüsü 16 Mart 1921 Moskova Anlaşmasıyla, "başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'ın himayesine bırakılan" ve bu statünün 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması'yla da teyit edildiği Nahçivan, Mustafa Kemâl Paşa'nın 'Türk Kapısı', Kazım Karabekir Paşa'nın da 'Şark Kapısı' olarak nitelediği, Türkiye açısından Ermeni saldırılarına karşı muhafazası büyük önem taşıyan bir bölge. Söz konusu antlaşmalar uyarınca da Türkiye, garantör olarak bu saldırıyı kendi topraklarına saldırı nispetinde görüyor.

TOPLU KAÇIŞ BAŞLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan ordusunun 18. Motorize Piyade Tümeninin personeli arasında firar hallerinin arttığı, 5. muhrip alayı personeli arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu bilgisi paylaşıldı. 10. alayın savunma hattına gönüllüleri taşıyan bir aracın Azerbaycan ordusunca vurulması sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu, Ermenistan güçlerinin çok sayıda zırhlı aracı bırakarak geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun 9. motorize tüfek alayının topçu bataryasını imha ettiği, alayın komutan yardımcısının yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Dağlık Karabağ'a Ermenistan'ın yanında savaşmaya gelen bazı paralı askerlerin savaşmayı reddettiği ifade edildi.

SONUÇLARINI İYİ HESAPLA

Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığının görüldüğü kaydedildi. Türkiye'nin ortak sınırının bulunduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırının, çatışmayı Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin "yeni ve tehlikeli bir örneği" olduğu kaydedilen açıklamada, Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, "İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.