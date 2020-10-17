17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Akar'ın Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı. Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan ’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Bakan Akar, "Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Bakan Akar, "Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" dedi.



'DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getiren Bakan Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türk kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Fuzuli kentinin işgalden kurtarılması ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan'a ait iki SU-25 savaş uçağının düşürülmesinden dolayı Azerbaycan Ordusunu da tebrik eden Bakan Akar, tüm şehitlere saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileklerini de iletti.

Azerbaycan, Ermenistanın savaş uçağını düşürdü AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Son dakika: Azerbaycandan bir darbe daha: Ermenistanın savaş uçağını düşürdü! SON DAKİKA: AZERBAYCAN'DAN BİR DARBE DAHA: ERMENİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA