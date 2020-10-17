Ermenistan Azerbaycan'da çocukları hedef aldı! Yazıklar olsun!

Ermenistan’ın gece saatlerinde düzenlediği kalleş saldırı sonrası 13 kişinin hayatını kaybettiği 40’tan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi. Ateşkes için ağlayan ve ardından yapılan ateşkesi alçak saldırılarla bozan terör devleti Ermenistan çocukları hedef aldı.

Ermenistan'ın gece saatlerinde Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği hain saldırı sonrası 13 kişinin hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da yer aldı.

ACI GERÇEK A HABER'DE ORTAYA ÇIKTI

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan'a yapılan alçak saldırı sonrasında enkaz bölgesine giderken, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarında acı gerçeği ortaya çıkardı.

Korkularından cepheyi terk eden, askerlerini arabalar ile mevzilere zincirleyen ve yaşlıları savaşa sokan terör devleti sivilleri uykularında vururken, çocukları hedef aldı.

ÇOCUK KATLİAMI DÜNYAYA GÖSTERİLDİ

Uluslararası basın alçak saldırıyı görmezden gelirken Kerim Ulak, hedef alınan bir evin enkazından çıkan kitap ve oyuncukları dünyaya servis etti.

Savaş suçu işleyen Ermenistan, ikinci kez sivil kente saldırarak birçok insanın hayatını kaybetmesine ve evlerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.