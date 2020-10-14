14 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AYM ayarı: Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AYM ayarı: Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar

Başkanı , "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
ABONE OL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AYM ayarı: Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Şentop, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar" dedi.

Erkan Tandan Işıklar yanıyor mesajı paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırıma tepki: Elektrikçi misin sen? ERKAN TAN'DAN "IŞIKLAR YANIYOR" MESAJI PAYLAŞAN AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'A TEPKİ: ELEKTRİKÇİ MİSİN SEN?
Darbe tehdidi yapan Engin Yıldırımın geri adımı A Haberde değerlendirildi DARBE TEHDİDİ YAPAN ENGİN YILDIRIM'IN GERİ ADIMI A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ
Darbe tehdidinde bulunan AYM Üyesi Engin Yıldırım çark etti DARBE TEHDİDİNDE BULUNAN AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM ÇARK ETTİ
Mustafa Desticiden Engin Yıldırımın darbe tehdidine sert tepki MUSTAFA DESTİCİ'DEN ENGİN YILDIRIM'IN DARBE TEHDİDİNE SERT TEPKİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden Engin Yıldırımın “ışıklar yanıyor” mesajına flaş yanıt! ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN ENGİN YILDIRIM'IN "IŞIKLAR YANIYOR" MESAJINA FLAŞ YANIT!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA