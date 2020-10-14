DGS ek yerleştirmeler ne zaman? Tercih takvimi belli oldu mu? ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarına göre tercih işlemleri gerçekleştirildi. İlk tercihlerin sonuçlarına göre herhangi bir lisans programlarına yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih alınacak. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, DGS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? Kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2020 DGS ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanacak. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.