Erkan Tan'dan "Işıklar yanıyor" mesajı paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepki: Elektrikçi misin sen?

Kamuoyuyla paylaşma nedir ya! Yüksek dereceli bir yargıç devlet adabına uyar mı? Kamuoyuyla çiçek-böcek paylaşır mı? Eskiden biliyoruz bunları. Hakimler şehir kulübüne bile gitmezdi. Hakimlikle uyuşmaz diye. Takım tuttuklarını anlatmazlardı.