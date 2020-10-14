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Erkan Tan'dan "Işıklar yanıyor" mesajı paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepki: Elektrikçi misin sen?

Anayasa Mahkemesi üyesi 'ın AYM binasının dışarıdan çekilmiş fotoğrafını “Işıklar yanıyor.” diye paylaşması büyük tepkilere neden oldu. Darbe çağrışımı olan “Işıklar yanıyor” ifadesi ’den destek görürken vatandaşlar ve siyaset dünyasından sert tepkiler geldi. A Haber spikeri ’da canlı yayında bu sözlere sert çıktı. Erkan Tan, “sen elektrikçi misin? Işık evleriyle bir ilgin mi var.” İfadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Erkan Tan'dan Işıklar yanıyor mesajı paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepki: Elektrikçi misin sen?

İşte A Haber spikeri Erkan Tan'ın canlı yayına damga vuran sözleri:

güven kalmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, yüksek dereceli bir yargıç gecenin bir yarısı Anayasa Mahkemesi'nin dışardan çekilmiş bir fotoğrafını 'Işıklar yanıyor' diye kamuoyuyla paylaşıyor.

Erkan Tan'dan Işıklar yanıyor mesajı paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepki: Elektrikçi misin sen? ERKAN TAN'DAN "IŞIKLAR YANIYOR" MESAJI PAYLAŞAN AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'A TEPKİ: ELEKTRİKÇİ MİSİN SEN?

Kamuoyuyla paylaşma nedir ya! Yüksek dereceli bir yargıç devlet adabına uyar mı? Kamuoyuyla çiçek-böcek paylaşır mı? Eskiden biliyoruz bunları. Hakimler şehir kulübüne bile gitmezdi. Hakimlikle uyuşmaz diye. Takım tuttuklarını anlatmazlardı.

Yüksek dereceli yargıç sosyal medyada paylaşım yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Devlet adabına bunlar yakışır mı?

Bak şimdi herkesin ağzında Anayasa Mahkemesi kararlarıyla konuşulması gerekirken üyelerinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşuluyor. Sonra nedir kardeşim sen elektrikçi misin? Işık evleriyle bir ilgin mi var.

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