Son dakika: Ankara Garı katliamı davasında yeni gelişme! İstinaf Mahkemesi tarafından onandı

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü IŞİD saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı.

Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki IŞİD'li, üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 101 kişi yaşamını yitirirken, resmi kayıtlara göre 391 kişi de yaralanmıştı.