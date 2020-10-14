Darbe tehdidinde bulunan AYM Üyesi Engin Yıldırım çark etti

AYM Üyesi Engin Yıldırım, yaptığı darbe imasının ardından gelen tepkiler karşısında çark etti.

ÖNCE TEHDİT ETTİ

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunan Yıldırım, "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.