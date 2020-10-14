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Mustafa Destici'den Engin Yıldırım'ın darbe tehdidine sert tepki

BBP Genel Başkanı , AYM Üyesi 'ın darbe imasına tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Destici, "Bu Ülkenin ve Milli irade'nin yegane sahibi Necip Milletimiz'in artık darbenin ya da vesayetin imasına dahi tahammülü yoktur. Gereği behemehal yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Mustafa Destici'den Engin Yıldırım'ın darbe tehdidine sert tepki

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

BİR TEPKİ DE DESTİCİ'DEN

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, skandal darbe imasına tepki gösterdi.

Yıldırım'ı hedef alan Destici, "Bu Ülkenin ve Milli irade'nin yegane sahibi Necip Milletimiz'in artık darbenin ya da vesayetin imasına dahi tahammülü yoktur. Hele bu Türkiye'nin en yüksek mahkemesinin bir üyesi tarafından bu niyetle yapılıyorsa bu tuzun koktuğu manası taşır ki; Gereği behemehal yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

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