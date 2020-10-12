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Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermeni komutanlar öldürüldü

’ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısının hesabı soruldu. tarafından yapılan açıklamada çok sayıda Ermeni komutan ve askerin öldürüldüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermeni komutanlar öldürüldü

- arasındaki çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor. 'da anlaşan iki ülke cenazelerin ve rehinelerin değişimi için insani ilan etmişti. Ancak, Ermenistan rahat durmadı ve kalleş saldırılar ile Azerbaycanlı sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi. Karşı saldırıda çok sayıda Ermenistan komutanı ve askeri etkisiz hale getirildi. Birçok zırhlı da imha edildi.

Azerbaycan yaptığı açıklamada," 11-12 Ekim gecesi, tüm cephe boyu durum gergin kaldı. İnsani ateşkese uymayan Ermenistan ordusu, kaybettikleri mevzileri geri almak için Ağdere-Ağdam ve Füzuli-Cebrayıl yönünde küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu" ifadelerine yer verdi.

Çıkan çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 1 T-72 tankı, çok sayıda askeri araç cephenin farklı yönlerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 9. Alayı Topçu Komutanı Hadrut yerleşim biriminden çekildiği ve alayın 5. taburunun askerleri mevkilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan, öldürülenler arasında yer aldığı ve tüm cephe hattının Azerbaycan ordusunun kontrolü altına olduğu bildirildi.

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