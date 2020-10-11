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Bakü ne adım atacak? Azerbaycan Milletvekili Paşayeva değerlendirdi

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Giriş: 11.10.2020 17:34
Güncelleme:11.10.2020 17:39
A Haber ekranlarına konuk olan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan’ın ateşkes ihlalini değerlendirdi. Ermenistan’ın yaptığı insanlık dışı saldırıların Hocalı’dan sonra bir soykırım daha olduğunun altını çizen Paşayeva çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Bakü Erivan’a karşı nasıl bir yol haritası izleyecek? Ermenistan ateşkesi neden ihlal etti? İşte Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın açıklamaları…
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