Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva A Haber'e konuştu: Ermenistan uluslararası hukuku çiğniyor

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip Gence'de sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aliyeva, "Bunu ilk kez yapmıyor. 1994 yılından beri durdurmadı ateşini saldırısını. Hep Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ermenistan uluslararası hukuku çiğniyor" dedi.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip Gence'de sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aliyeva, "Bunu ilk kez yapmıyor. 1994 yılından beri durdurmadı ateşini saldırısını. Hep Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ermenistan uluslararası hukuku çiğniyor" dedi.