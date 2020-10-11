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Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva A Haber'e konuştu: Ermenistan uluslararası hukuku çiğniyor

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Giriş: 11.10.2020 14:22
Güncelleme:11.10.2020 16:03
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip Gence'de sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aliyeva, "Bunu ilk kez yapmıyor. 1994 yılından beri durdurmadı ateşini saldırısını. Hep Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ermenistan uluslararası hukuku çiğniyor" dedi.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip Gence'de sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aliyeva, "Bunu ilk kez yapmıyor. 1994 yılından beri durdurmadı ateşini saldırısını. Hep Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ermenistan uluslararası hukuku çiğniyor" dedi.

Son dakika: Gencede vatandaşlar saldırı anını A Habere anlattı: Her şey üstümüze döküldü SON DAKİKA: GENCE'DE VATANDAŞLAR SALDIRI ANINI A HABER'E ANLATTI: HER ŞEY ÜSTÜMÜZE DÖKÜLDÜ
Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Habere konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör SON DAKİKA: A HABER SALDIRININ OLDUĞU NOKTADA! AZERBAYCAN GENCE MİLLETVEKİLİ NAGİF HAMZAYEV A HABER'E KONUŞTU: 12 SAAT BİLE SABREDEMEDİLER! BU BİR TERÖR
Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlali ne anlama geliyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haberde açıkladı: Bu savaş suçudur! Rusyanın sözünün arkasında durması gerekiyor SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLALİ NE ANLAMA GELİYOR? GÜRSEL TOKMAKOĞLU A HABER'DE AÇIKLADI: BU SAVAŞ SUÇUDUR! RUSYA'NIN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR

Ermenistan uluslararası hukuku çiğniyor
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