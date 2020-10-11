Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a layıkıyla cevap verilecek!
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek." ifadesini kullandı.
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Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek." ifadesini kullandı.
detaylar gelecek...