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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a layıkıyla cevap verilecek!

Son dakika haberi... , 'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a layıkıyla cevap verilecek!

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek." ifadesini kullandı.

detaylar gelecek...

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