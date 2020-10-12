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Son dakika: Oruç Reis limandan ayrıldı! Kaş'a doğru hareket etti

Son dakika habrine göre Yeni yayımlanmasının ardından Limanı'ndan ayrılıp Konyaaltı sahili açığına demirlenen , saat 09.00 itibariyle demir aldı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Oruç Reis limandan ayrıldı! Kaş'a doğru hareket etti

'nin ilk ve tek gemisi için yeni bir yayımlandı. Bu NAVTEX'e göre Oruç Reis, 'nın ilçesi ve güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek. Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği 'ndan ayrıldı.

Son dakika: Oruç Reis yeni görevi için hareket etti SON DAKİKA: ORUÇ REİS YENİ GÖREVİ İÇİN HAREKET ETTİ

Yeni görevi için Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açığına demirleyen Oruç Reis, son hazırlıklarını yapıyor. 09.00'da hareket ederek görev yerine gideceği beklenen gemi, sismik araştırmalara başladığı 10 Ağustos'tan bu yana 3500 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde sahilde spor yapan vatandaşların da dikkatini çeken geminin, yeni bir NAVTEX yayımlanmazsa 22 Ekim günü 23.00'de görevi sona ermiş olacak.

KAŞ'A DOĞRU HAREKET ETTİ
Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti. Oruç Reis, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.

Son dakika: Oruç Reis'e yeni görev SON DAKİKA: ORUÇ REİS'E YENİ GÖREV
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