Aydınlı kardeşler 3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar

Yumurtanın bu rengini tavuklara farklı şeyler vererek istediğiniz rengi verme şansınız var. Soldaki yumurta ise kendi haline bırakılmış, gezen tavuk, yani kendi ortamındaki tavukların yumurtasıdır. Yumurta sarısının rengi kriter değildir. Doğal yumurta ile normal yumurta arasındaki farkı içindeki renkle ayrım yapmanız mümkün değildir. Bu fark daha çok tadıyla tazeliğiyle kokusuyla belli olur. Çünkü tavuk ne alırsa size onu verir. Tavuğun yediği yem kalitesine göre kokusu ve tadı değişebilir" diye konuştu.