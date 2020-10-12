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Azerbaycan halkı Başkan Erdoğan ve Türk milletine güveniyor

'ın işgal girişimine karşı haklı davasındaki 'a destek veren , halkın da umudu oldu. Azerbaycan'ın Gence kentine yaşayan bir kadın, "Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Azerbaycan halkı Başkan Erdoğan ve Türk milletine güveniyor

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

"ERDOĞAN'A VE TÜRK MİLLETİNE GÜVENİYORUZ"

Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.

Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.

Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi. Genceli kadın, "Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız" dedi.

Azerbaycan halkı Başkan Erdoğan ve Türk milletine güveniyor AZERBAYCAN HALKI BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK MİLLETİNE GÜVENİYOR

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