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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan , ve 'nde, Camiler ve 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Milletin evini bu gazi mekanı teşrif eden siz değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum.

Tüm Diyanet mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Tüm imamlarımızın müezzinlerimizin, kuran kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din gönüllüleri haftasını tebrik ediyorum.

Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum.

Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez.

15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.

Vefa Destek gruplarında 62 700 Diyanet İşleri çalışanımız sorumluluk üstlendi.

Diyanet personelimiz koronavirüs salgınında fedakarca görev yaptı.

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