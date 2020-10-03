İslam'ı hedef alan Macron'a Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden tepki

"İSLAM KENDİ GÖRÜŞÜNÜ DAYATMAK İÇİN KILIÇ KALDIRMADI"

"Sayın Cumhurbaşkanı (Macron), İslam dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Ona karşı çıkanlara da kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bundan dolayı dinimiz için endişelenmeyin." ifadelerine yer veren Karadaği, İslam'ın Allah'ın dini olduğunu, seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını vurguladı.

"Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam dini, bir beşerin ürünü olmadığından dolayı bozulması veya zayıflaması gibi bir korkumuz yoktur." ifadesini kullanan Karadaği, başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslam dininin hayatta olduğunu belirtti.