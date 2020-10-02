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Fransa Cumhurbaşkanı Macron haddini aşıp İslam'ı hedef aldı

Emmanuel Macron   karşıtı söylemlerinin ardından bu kez de dinini hedef aldı. Macron, “İslami radikalizmle mücadele” adı altında bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Macron, “İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron haddini aşıp İslam'ı hedef aldı

Emmanuel Macron, karşıtı söylemleri ve çabalarının ardından bu kez de dinini hedef aldı. Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir" dedi

MACRON'DAN KÜSTAH SÖZLER

İç siyasette hayli zor günler geçiren Macron, dış politikada da istediğini elde edemeyince gündemi değiştirmek için her yolu deniyor. 'İslami radikalizm ile mücadele' konulu bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Macron, İslam dininin krizde olduğunu öne sürdü. Macron'un, "İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir" şeklindeki küstah ifadeleri büyük tepki topladı.

Macron, 'Fransa'da İslamcı ayrımcılık olduğunu' iddia etti. Fransa'daki imamlar için "reform" yapılacağını söyleyen Macron, Türkiye, Fas ve Cezayir'in imamlarını eğitmesine son vereceğini dile getirdi.

Macron, yeni bir sistem kuracaklarını ifade ederken, ibadethanelerin ve derneklerin nasıl finanse edildiğinin denetleneceğini de söyledi.

MACRON'UN SİCİLİ KABARIK

Fransa , daha önce de ülkedeki Müslümanların haklarını kısıtlama yönünde adım atma çağrısında bulunmuştu. Macron'un çıkışı Müslümanları oldukça öfkelendirmişti.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının arkasındaki Macron Azerbaycan'ın gücünü kabul etti ERMENİSTAN'IN SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARININ ARKASINDAKİ MACRON AZERBAYCAN'IN GÜCÜNÜ KABUL ETTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON: TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ VE DİYALOĞA HAZIRIZ
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

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