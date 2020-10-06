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Eski videolar montajlandı! CHP'li İBB'den 15 Temmuz Şehitlerine saygısızlık

Sabah'tan 'ın haberine göre, yönetimi Han’ın resmedildiği ve Bellini’ye ait olduğu iddia edilen tablo için bir video klip hazırladı. Havadan çekilen görüntülerde Saraçhane Şehitleri’nin olduğu anıta yer verilmediği görüldü.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Eski videolar montajlandı! CHP'li İBB'den 15 Temmuz Şehitlerine saygısızlık

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'a ait tablonun ön gösterimininde yaptığı konuşmayı klip haline getirerek sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Eski videolar montajlandı! CHPli İBBden 15 Temmuz Şehitlerine saygısızlık ESKİ VİDEOLAR MONTAJLANDI! CHP'Lİ İBB'DEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ'NE SAYGISIZLIK

Saraçhane'nin havadan çekilen görüntülerine yer verilen video klipte 15 Temmuz Saraçhane şehitlerinin yer aldığı anıta yer verilmediği görüldü. Elde edilen bilgiye göre ise Meyda A.Ş'nin 2015 döneminde çekilen eski video üzerinden montaj yaptığı öğrenildi.

Saraçhane hain darbe girişiminde İBB binasını işgal eden darbeci askerlere direnen kahraman vatan evlatlarının şehit düşmeden önce süs havuzundan abdest alışlarının yaşatıldığı balmumundan yapılan anıta yer verilememesinin ise kasıtlı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Medya A.Ş'nin 2019 ve 2020 yıllarında havadan çekilmiş çok sayıda Saraçhane görüntüsü bulunuyor. Ancak 15 Temmuz Şehitleri'nin yer aldığı bu görüntülerin kullanılmak istenmediği ifade edildi.

Barış Savaş/SABAH

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