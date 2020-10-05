Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a tepki: Tahrikkar ve tehlikeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt verdi. Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yapmış ve "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur" ifadelerini kullanmıştı.