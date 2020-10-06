Kayseri'de yasak ağlara takılan yüzlerce balık telef oldu!

Kayseri Yamula barajının Ebiç, Hırka, Emmiler, Çokgöz Köprüsü, Taşhan, Çevril, Kuşcu mevkilerinde yapılan denetimlerde 85 kaçak avcı tespit edildi. 1 haftada 155 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kayseri Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Ümit Karaduman, yasa dışı avcılığın barajlardaki dengeyi bozduğunu belirterek; "Amatör balıkçı demek doğayı koruyan ve kollayan yapacağı amatör balıkçılık faaliyetini vicdan ve kanunlara göre yapandır. Bundan sonra denetimler periyodik olarak hem su içinden hem de karadan devam edecektir" dedi.





85 KİŞİYE 42 BİN 500 LİRA CEZA



Yamulma Barajında yapılan denetimlerde kullanılması yasak olan tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme ve serpme gibi ağlara ise el konuldu. Barajdan çekilen yasak ağlara takılan çok sayıda balığın telef olduğu görüldü. Yetkililer kaçak avlandıkları tespit edilen 85 kişiye 42 bin 500 lira para cezası yazarken, av malzemelerine ise el konuldu. (Ali Altundaş/Sabah)