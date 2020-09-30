Son dakika: Gözler Bilim Kurulu toplantısında! Yeni tedbirler çıkacak mı?
Son dakika haberine göre Dünyayı adeta esir alan koronavirüs Türkiye’de de yeniden artışa geçti. Kornavirüs vakalarının önüne geçmek için hükümet bazı yeni tedbirler aldı. Bilim Kurulu’nun önerileriyle alınan tedbirlere bir yenisi gelecek mi sorusu bugün cevap bulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında bugün saat 17:00’de toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar ülke genelini etkileyecek. Peki Bilim Kurulu toplantısından sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Covid-19 tespit edildi. İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.