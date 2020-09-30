Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan yüz yüze eğitim açıklama: Kısıtlamalar gelebilir

"KİŞİLERİN KURALLARI UYGULAYABİLME KAPASİTESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Taşova, okulların neredeyse bütün her yerde 'online' eğitimle devam ettiğini belirterek, "Okullar bütün dünyanın da gündeminde olan bir konu. Birçok ülkede eğitim ilk yarı yılda 'online' olarak belirlendi. Herkes bir önünü görmek istiyor. Özellikle bazı bölümlerde yüz yüze eğitim nasıl yapılır gibi öneriler var. Salgın hızına bağlı olarak bu önlemler alınarak eğitimler başlayacaktır. Salgın hızına göre bu durum belirlenecek. Kişilerin kuralları uygulayabilme kapasitesi çok önemli. Biliyorsunuz kişi ne kadar küçükse kuralların ihlal edilmesi o kadar fazla oluyor. Gençler ve çocuklarda hastalık nitekim biraz daha hafif seyrediyor ama o çocuklar eve gidip aile bireylerine bulaştırdığı için bütün önlemler bundan dolayı alınıyor" diye konuştu.