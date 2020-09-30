Dünyanın en büyük üçüncü barajı olan Yusufeli'nin tamamlanmasına son 40 metre!

Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 235 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 592 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında temelden yüksekliği 275 m olması planlanırken, çift eğrili beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl' olarak gerçekleşecek.