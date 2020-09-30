30 Eylül 2020, Çarşamba
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Azerbaycan açıkladı: 2 bin 300 Ermeni askeri öldürüldü!

- cephesinde sıcak çatışmalar devam ederken, Azerbaycan 'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Azerbaycan açıkladı: 2 bin 300 Ermeni askeri öldürüldü!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırıyor. İlk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, açıklamasında, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend'de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi" bilgilerine yer verdi.

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