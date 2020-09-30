Son dakika: Konya'da 4 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem! Son depremler...
Son dakika haberine göre; Konya'da 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.