Ermenistan cephesindeki PKK’lılar!

PKK Suriye'deki kolu olan YPG'de Ermeni kökenlilerin oluşturduğu sözde tabur ile Kandil'deki teröristleri İran'da buluşturdu. Buradan, sivil kıyafetlerle Sevan Gölü kıyısındaki Vardenes Kampı'na geçen 300 terörist, Ermeni askeri kıyafetleri giyerek, ağır silahlar kuşanıp Azeri kardeşlerimize karşı savaşmaya başladı. Kandil ile Ermenistan arasındaki iletişimi ise halen PKK/ KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu olan ve KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi olan "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir'in sağlıyor.