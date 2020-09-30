30 Eylül 2020, Çarşamba
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Ermenistan cephesindeki PKK’lılar!

Son dakika haberine göre; ’nın Suriye’deki kolu içinde Ermeni taburu kuruldu. Önce Kandil’e, ardından örgütün ’daki kampına giden 300 terörist PKK elebaşının koordinasyonunda cepheye yollandı .

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Ermenistan cephesindeki PKK’lılar!

Suriye'deki kolu olan 'de Ermeni kökenlilerin oluşturduğu sözde tabur ile Kandil'deki teröristleri 'da buluşturdu. Buradan, sivil kıyafetlerle Sevan Gölü kıyısındaki 'na geçen 300 terörist, Ermeni askeri kıyafetleri giyerek, ağır silahlar kuşanıp Azeri kardeşlerimize karşı savaşmaya başladı. Kandil ile arasındaki iletişimi ise halen PKK/ KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu olan ve Genel Başkanlık Konseyi Üyesi olan "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir'in sağlıyor.



Türk İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre YPG saflarındayken 2017'de öldürülen, TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde komutanı olarak tanıtılan Ermeni kökenli "Nubar Ozanyan" kod adlı Orhan Bakırcıyan'ın adının verildiği taburda yer alan teröristler önce Kamışlı bölgesinden Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine geçti. Burada, PKK'nın Kandil kadrosunda yer alanlarla buluşan teröristler, gruplar halinde önce Süleymaniye'den İran'ın Sabis ve Kirmanşah üzerinden Urumiye kentlerine geçti. İki ayrı rota oluşturan teröristler, Ermenistan'ın 3 yıl önce Türkiye, ve İran'a karşı çatışma ve eylemlerde kullanmak için militan yetiştirmek üzere kurduğu, Vardenes Kampı'na oradan da Ermenistan saflarına geçti.





ERMENİLER VE PKK'LILAR PARİS'TE BİRLİKTE GÖSTERİ YAPTI
Fransa'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını etti. Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti. İki grup sık sık ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı karşıtı slogan attı.

Ermeniler Paris'te PKK'lı teröristler ile birlikte gösteri düzenledi ERMENİLER PARİS'TE PKK'LI TERÖRİSTLER İLE BİRLİKTE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Sabah

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