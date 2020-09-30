Skandal Azerbaycan açıklamalarıyla tepki çekmişti! CHP'li Çeviköz'ün sicili kabarık çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin Azerbaycan'a cihatçı grupları gönderdiği yalanını ortaya atarak kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Dün kayıtlara rağmen 'Ben bu sözleri söylemedim' diyerek sözlerinden çark etmeye çalışan Çeviköz geçmişte da CHP'nin dış politika konularındaki açıklamalarında hep milli çıkarlara ters düştü.

Çeviköz, geçmişte, Türkiye'yi Akdeniz'de saf dışı bırakmaya çalışan planların çökmesine neden olan Libya ile gerçekleştirdiği mutabakat konusunda "Bu mutabakat zaptı çizgiyi aşmak oldu" diyerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki milli çıkarları yerine egemen güçlerin yanında yer aldı. Çeviköz, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı Ege Denizi'nde verdiği mücadele ve egemenlik haklarına rağmen CHP milletvekillerine mektup göndererek "Ege adalarıyla ilgili konuya 'işgal' demeyin, adaların silahsızlandırılması' bağlamında ele alın" şeklinde garip bir yönlendirmede bulundu.

UTANÇ KARESİNDE O DA VAR

Çeviköz, genel başkan yardımcılığı sırasında ise Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı karalama kampanyasının başını çekti. Çeviköz, Suriye konusunda Esad'la görüşülmesini ve İsrail'le ilişkileri savundu. CHP'nin dış politika konularında izlediği gayri milli dış politikanın mimarı Çeviköz, Aralık 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde terör örgütü PKK'nın aktivistleri Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer'le görüştüğü ve hatıra pozu çektirdiği karede de yerini aldı.

Evrin Güvendik/SABAH