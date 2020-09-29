Azerbaycan ve Ermenistan neden savaşıyor? Azerbaycan mı, Ermenistan mı güçlü? İşte ordu güçleri...

KARABAĞ ALINABİLİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, dün akşam yaptığı açıklamada, 28 Eylül itibarıyla ülkede "savaş hali" ilan edildiğini duyurmuştu. Hacıyev, "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirmişti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Yeşiltaş, Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan'ın diplomasiden uzak ve saldırgan davranışları nedeniyle çözülemediğini söyledi.

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ sorununun diplomasiyle değil silahlı bir çatışma ile çözülebileceği yönünde eğilimin uzun zamandır devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Yeşiltaş, "Azerbaycan halkı ve devleti, Dağlık Karabağ'ın diplomasi yoluyla geri alınmayacağını, tek yolun askeri çözüm olduğunu net bir şekilde görmeye başladı. Ermenistan'ın sürekli kışkırtan, tahrik eden saldırıları da bu görüşün pekişmesine vesile oldu. Geçtiğimiz aylarda Ermeni silahlı unsurlarının Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda da Azerbaycan bunu net bir şekilde gördü." diye konuştu.

Doç. Dr. Yeşiltaş, Azerbaycan'ın son yıllarda Ermenistan'ın kışkırtıcı saldırılarına anlık müdahalelerde bulunmak suretiyle meşru müdafaa hakkını kullandığını aktararak, şunları söyledi:

"Teknolojik olarak kendini yenileyen, donatan Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşılık vermesi değişti artık. Şimdi çok daha güçlü bir inanç ve irade var bu konuda. Azerbaycan'ın yeniden tahrik edilmesi Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecini başlatabilir. Azerbaycan çok hazırlıklıydı ve ilk defa çok ciddi bir karşılık verdiğini gördük."