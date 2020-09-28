Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Koronavirüs salgını 2. dalgasıyla dünya genelinde yeniden hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye bir kez daha virüsü kontrol altında tutmayı başardı.

İspanya ve Fransa'da günlük baka sayıları 10 bini aşarken, İngiltere'de virüsün çıktığı ilk günden itibaren ulaşılan en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN GÜZEL HABER!

Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.'' ifadelerini kullandı.