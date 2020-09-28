TBMM’de 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ı kınıyoruz

Son dakika haberine göre; TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri ile "Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" mesajını verdi. SON DAKİKA HABERİ: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.