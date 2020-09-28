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Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında paralı askerler var

'ndan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen Ermenilerin arasında ve 'dan getirilen Ermeni asıllı paralı askerlerin de bulunduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında paralı askerler var

'ın saldırgan tutumuna karşılık veren , sınır bölgesinde Karabağ'a yönelik bir operasyon başlattı. Hem karadan hem de havadan yürütülen koordineli operasyonlarda Azerbaycan ordusu ilerleme katederken, operasyonlar neticesinde pek çok Ermenistan askeri de etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen Ermeni askerlere ilişkin 'ndan açıklama yapılırken, açıklamada paralı asker vurgusu dikkat çekti.

ORTA DOĞU VE SURİYE'DEN GELEN PARALI ASKERLER

Haber Global'ın haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerin arasında ve 'nun çeşitli yerlerinden gelen paralı askerlerin de bulunduğu ifade edildi:

"Düşmanın kayıpları arasında Suriye ve Ortadoğu'nun çeşitli ülkelerinden Ermeni asıllı paralı askerler var."

KAYIPLAR GİZLENİYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamada Ermenistan tarafının bu paralı askerleri olarak bu bölgeye yerleştirdiğine dikkat çekilirken, kayıt dışı olarak bölgede bulunan bu askerlerin kayıplarının gizlendiği ifade edildi:

"Önceki savaşlarda olduğu gibi, bu kez Ermeni askeri-siyasi liderliği, askeri bilgilerin yayılmasına ilişkin yasağı gerekçe göstererek, savaşın kayıplarını halktan gizlemektedir. Çok sayıda zayiat nedeniyle düşmanın yakında bu kayıpları farklı koşullarda meydana gelen bir olay olarak kabul etmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır."

KARABAĞ'DAKİ PKK FAALİYETLERİ

Geçtiğimiz günlerde 'nın Karabağ'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin ortaya atılan iddialar Azerbaycanlı kaynaklar tarafından doğrulanmıştı. PKK'lı teröristlerin yasa dışı yollarla ülkeye sokularak buraya yerleştirildiği, kamplaştırılarak terör örgütüne hareket alanı oluşturduğu belirtilmişti.

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