Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında paralı askerler var

KAYIPLAR GİZLENİYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamada Ermenistan tarafının bu paralı askerleri kayıt dışı olarak bu bölgeye yerleştirdiğine dikkat çekilirken, kayıt dışı olarak bölgede bulunan bu askerlerin kayıplarının gizlendiği ifade edildi:

"Önceki savaşlarda olduğu gibi, bu kez Ermeni askeri-siyasi liderliği, askeri bilgilerin yayılmasına ilişkin yasağı gerekçe göstererek, savaşın kayıplarını halktan gizlemektedir. Çok sayıda zayiat nedeniyle düşmanın yakında bu kayıpları farklı koşullarda meydana gelen bir olay olarak kabul etmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır."