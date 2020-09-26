İstanbul’un göbeğindeki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var

Grup ardından gelen doğum günü pastası sonrası alkolün da etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.