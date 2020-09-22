Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında kritik toplantı!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 5'incisi NATO Karargahında başlamıştır." açıklamasında bulundu.
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 5'incisi NATO Karargahında başlamıştır." açıklamasında bulundu.
detaylar gelecek...