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Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında kritik toplantı!

Son dakika haberi... , "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 5'incisi Karargahında başlamıştır." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında kritik toplantı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 5'incisi NATO Karargahında başlamıştır." açıklamasında bulundu.

detaylar gelecek...

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Son dakika: NATO karargahında kritik toplantı! Türk-Yunan askeri heyetleri bir araya geldi SON DAKİKA: NATO KARARGAHINDA KRİTİK TOPLANTI! TÜRK-YUNAN ASKERİ HEYETLERİ BİR ARAYA GELDİ
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Son dakika: NATO karargahında kritik görüşme! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı

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