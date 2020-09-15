Son dakika: NATO karargahında kritik toplantı! Türk-Yunan askeri heyetleri bir araya geldi
Son dakika haberine göre Mili Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, kritik toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İLKİ 10 EYLÜL'DE YAPILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda sona erdiği bildirildi.
İşte A Haber muhabiri Fatih Özyar'ın aktardığı bilgiler:
İLKİ 10 EYLÜL'DE YAPILDI
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantı bugün öğleden sonra başladı.