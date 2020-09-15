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Son dakika: NATO karargahında kritik toplantı! Türk-Yunan askeri heyetleri bir araya geldi

Son dakika haberine göre Mili Savunma Bakanlığı, - askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, kritik toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: NATO karargahında kritik toplantı! Türk-Yunan askeri heyetleri bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda sona erdiği bildirildi.

İşte A Haber muhabiri Fatih Özyar'ın aktardığı bilgiler:

İLKİ 10 EYLÜL'DE YAPILDI
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantı bugün öğleden sonra başladı.

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