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Son dakika: MSB duyurdu! NATO karargahında Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "- askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." denildi.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: MSB duyurdu! NATO karargahında Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." denildi.

İLKİ 10 EYLÜL'DE YAPILDI
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantı bugün öğleden sonra başladı.

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