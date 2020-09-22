Son dakika: "Selam Tevhid kumpası" davasında flaş gelişme! İstenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

Mütalaada, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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