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Son dakika: Skandal manşet sonrası flaş hamle! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, Dimokratia gazetesinin Başkan Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı 'a mektup gönderdi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Skandal manşet sonrası flaş hamle! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

Bakan Gül, gönderdiği mektupta, "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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