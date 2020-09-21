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Son dakika: Yunan gazetenin çirkin manşeti için harekete geçildi! Başkan Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a manşetinden açıkça küfreden Yunan Gazetesi Dimokratia için harekete geçildi. Başkan Erdoğan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Yunan gazetenin çirkin manşeti için harekete geçildi! Başkan Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, baş sayfasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir manşete imza attı.

Gazetenin başlığında son derece ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.

HAREKETE GEÇİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu. Gazete, geçtiğimiz günlerde ağır küfürlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Gazetenin manşeti büyük tepki çekmişti.

Yunan gazetenin çirkin manşeti için harekete geçildi! Başkan Erdoğanın avukatından suç duyurusu YUNAN GAZETENİN ÇİRKİN MANŞETİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ! BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğana hakaret eden Yunan Gazetesi Dimokratia’nın sitesi hacklendi BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN YUNAN GAZETESİ DİMOKRATİA'NIN SİTESİ HACKLENDİ
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