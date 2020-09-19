AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyalmedya hesabından Yunan paçavrasına çok sert teoki gösterdi.

Ömer Çelik paylaşımında, '' Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.'' ifadelerini kullandı.