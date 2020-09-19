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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan paçavrasına sert tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

Sözcüsü , "’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan paçavrasına sert tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyalmedya hesabından Yunan paçavrasına çok sert teoki gösterdi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelikten Yunan paçavrasına sert tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN YUNAN PAÇAVRASINA SERT TEPKİ: BU ALÇAK İFADELER O POLİTİKACILARIN ALNINA YAPIŞIR

Ömer Çelik paylaşımında, '' Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Alçak manşete tepkiler çığ gibi! İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Yunan hükümetine çağrı: Hesap sorulmalı SON DAKİKA: ALÇAK MANŞETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN YUNAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI: HESAP SORULMALI
TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan Yunan basınına tepki Başkan Erdoğana destek TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN YUNAN BASININA TEPKİ BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden Yunan gazetesinin manşetine tepki ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN YUNAN GAZETESİNİN MANŞETİNE TEPKİ
Fuat Oktaydan Yunan gazetesinin manşetine tepki FUAT OKTAY'DAN YUNAN GAZETESİNİN MANŞETİNE TEPKİ
Yunanistan haddini aştı! Dimokratia paçavrasından alçak ifadeler! YUNANİSTAN HADDİNİ AŞTI! DİMOKRATİA PAÇAVRASINDAN ALÇAK İFADELER!

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