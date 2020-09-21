İstanbul’da harabe olan kulüp binası kütüphane olacak

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün yetkisinde bulunan Beykoz sahilindeki bina, önceki dönem Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in girişimleriyle belediyeye kazandırıldı. Beykoz Tasarım Atölyesi adıyla faaliyet göstermesi planlanan binada ilçedeki gençleri meslek sahibi yapılması hedefleniyordu. Yıllardır bir türlü inşaatı tamamlanamayan atıl bina, Murat Aydın tarafından kütüphane yapılmak üzere adım atıldı. Beykoz'da yıllardan beri yıkılmış vaziyette bekleyen binanın olduğu yer artık boğaz manzaralı millet kıraathanesi olarak halkın hizmetine açılacak. Millet Kıraathanesi'nin açılmasıyla hem gençler yaklaşık 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanede ders çalışma ve kültür faaliyeti yapılabilecek, hem de yetişkin ve çocuklara yönelik kültür sanat ve eğitim kursları için nitelikli yeni bir adres kazandırılmış olacak. Haftanın yedi günü 24 saat açık olacak millet kıraathanesinde, çay, kahve, kek, çorba vs. aperatif yiyecekler gençlere ücretsiz olacak.