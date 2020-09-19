Başkan Erdoğan'a hakaret eden Yunan Gazetesi Dimokratia’nın sitesi hacklendi

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yükselirken, Yunan medyasında küstah manşetler yer almaya başladı.

Türkiye ile sahada bir türlü başa çıkamayan, masada da kaybetmemek için sürekli kaçan Yunanistan'da medya da raydan çıktı. Ülkede yayın yapan Dimokratia isimli gazete dün ahlaksız bir manşet ile okuyucularının karşısına çıkmıştı.