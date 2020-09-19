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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Yunan Gazetesi Dimokratia’nın sitesi hacklendi

Son dakika haberleri... Başkan ’a manşetinden açıkça hakaret eden ’nın sitesi Türk hackerlar tarafından ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Yunan Gazetesi Dimokratia’nın sitesi hacklendi

ile arasında tansiyon yükselirken, Yunan medyasında küstah manşetler yer almaya başladı.

Türkiye ile sahada bir türlü başa çıkamayan, masada da kaybetmemek için sürekli kaçan Yunanistan'da medya da raydan çıktı. Ülkede yayın yapan Dimokratia isimli gazete dün ahlaksız bir manşet ile okuyucularının karşısına çıkmıştı.

TÜRK HACKERLAR SİTEYİ UÇURDU

Sık sık Türkiye ile ilgili provokatif haberlerin yer aldığı gazetenin manşetinde Başkan 'a alçakça küfür edilmişti. Bu küstah ve alçak saldırının ardından hacker grubu harekete geçti.

Hackerlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesini hackledi.

'Türkler geliyor' yazan hacker grubunun sözleri ardından site kapatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

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