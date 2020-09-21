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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Başkan Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasına soruşturma

Son dakika haberine göre , Başkan Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Başkan Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Başkan Erdoğana hakaret eden Yunan paçavrasına soruşturmaYUNAN PAÇAVRASINA SORUŞTURMA

NE OLMUŞTU?
Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, baş sayfasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir manşete imza attı.

Gazetenin başlığında son derece ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.

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Başkan Erdoğana hakaret eden Yunan Gazetesi Dimokratia’nın sitesi hacklendi BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN YUNAN GAZETESİ DİMOKRATİA'NIN SİTESİ HACKLENDİ
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